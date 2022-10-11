Главный синоптик Петербурга подвел итоги по погоде первой декады октября

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел итоги по погоде за первую декаду октября.

В своем Telegram-канале Колесов рассказал, что в целом погода в городе за этот период выдалась обычной для октября. Средняя температура воздуха составила +9Ю7 градусов, что на 1,3 градуса выше климатической нормы. Также синоптик отмечает, что погода первой декады в текущем году стала прохладнее, чем в прошлом и значительно холоднее, чем в тот же период 2020 года, которая выдалась самой теплой (+13,6) за весь ряд наблюдений.

Осадков выпало всего 17 миллиметров, что мало. Солнце в Северной столице появлялось в течении 8 дней, количество сияния при этом составляет 34,5 часа, что немного выше среднего значения.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 11 октября в Петербурге ожидается приход холодного атмосферного фронта, который обеспечит небольшие дожди во второй половине дня.