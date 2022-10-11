  • 11 Октябрь 2022
USD 12.10.2022 63.6840 +1.3714
USD ММВБ  
EUR 12.10.2022 62.3481 +1.5462
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Главный синоптик Петербурга подвел итоги по погоде первой декады октября

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел итоги по погоде за первую декаду октября.

В своем Telegram-канале Колесов рассказал, что в целом погода в городе за этот период выдалась обычной для октября. Средняя температура воздуха составила +9Ю7 градусов, что на 1,3 градуса выше климатической нормы. Также синоптик отмечает, что погода первой декады в текущем году стала прохладнее, чем в прошлом и значительно холоднее, чем в тот же период 2020 года, которая выдалась самой теплой (+13,6) за весь ряд наблюдений.

Осадков выпало всего 17 миллиметров, что мало. Солнце в Северной столице появлялось в течении 8 дней, количество сияния при этом составляет 34,5 часа, что немного выше среднего значения.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 11 октября в Петербурге ожидается приход холодного атмосферного фронта, который обеспечит небольшие дожди во второй половине дня.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram