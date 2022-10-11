Петербуржцам город выделит почти 30 млн на социальную помощь

В правительстве Санкт-Петербурга было подписано постановление об одобрении проекта соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета для софинансирования расходов на оказание социальной помощи.

Как сообщает Агентство Бизнес Новостей, в Смольном рассказали о дополнительном финансировании расходов на социальную помощь. В текущем году из федерального бюджета будет выделено свыше 29,6 миллионов рублей.

Отмечается, что эти средства будут направлены на оказание социальной помощи петербуржцам. Денежные средства будут предоставлены городу в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан».

Ранее мы также сообщали, что петербуржцам, призванным в рамках частичной мобилизации, будут предусмотрены выплаты по 100 тысяч рублей. А добровольцам будет выплачено по 300 тысяч.