В Петербурге ожидается менее солнечная погода с небольшим дождем

Во вторник, 11 октября, в Санкт-Петербурге будет не так солнечно, как в предыдущие дни. Погода будет более облачной из-за перемещения с запада на восток холодного атмосферного фронта, который также усилит ветер и принесет небольшой дождь во второй половине дня.

Об этом рассказала ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале. По сообщению синоптика, воздух в городе прогреется от +11 до +13. По Ленобласти от +9 до +14 градусов. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. Ветер порывистый 4-9 метров в секунду.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал петербуржцам, когда в город вернутся умеренные дожди. По его словам на протяжении недели погода будет относительно теплой, даже несмотря на атмосферный фронт. А умеренные дожди стоит ожидать к выходным.