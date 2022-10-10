В Белоруссии опровергли запрет на экспорт мясомолочной продукции в Россию

В Минсельхозе Белоруссии опровергли данные о запрете экспорта мяса, молока и яиц в Россию.

Как пишет РИА Новости, министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии опровергло информацию о приостановке экспорта мясомолочной и куриных яиц продукции на территорию РФ.

В министерстве отметили, что ни о каком запрете или же частичной приостановке поставок в Россию речи не идет. По данным представителя министерства сейчас открыты для поставок продовольствия в Россию 37 крупных предприятий мясомолочной промышленности (88% от общего количества) и 30 птицефабрик (79% от общего количества).

Ранее появлялась информация о том, что правительство Белоруссии приостановило выдачу ветеринарных сертификатов семи крупным производителям мясомолочного сектора республики, таким образом ограничив их поставки мясомолочной продукции и яиц в Россию.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржцам рассказали о том, насколько целесообразен выездной шоппинг в Минске.