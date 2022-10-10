Главный синоптик Петербурга пообещал возвращение умеренных дождей к выходным

В Петербурге последние несколько дней выдались достаточно теплыми и солнечными и без осадков. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда стоит ожидать возвращения дождей.

В своем Telegram-канале Колесов отметил, что со вторника, 11 октября, давление атмосферное начнет понижаться. С середины дня в город придет холодный атмосферный фронт. Дожди будут небольшими и при этом усилится южный ветер. В целом, как отмечает синоптик, погода в Северной столице еще в течении недели будет относительно теплой, даже несмотря на прохождение атмосферного фронта.

Осадков на неделе тоже много не ожидается. Вероятнее всего, умеренные дожди вернутся только к выходным дням.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге потеплеет за счет циклона “Анетта”.