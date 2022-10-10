Петербург стал восьмым в топе регионов по материальному благополучию

Северная столица вошла в топ-10 регионов страны по уровню материального благополучия граждан. Уровень благосостояния Петербурга было оценено в 76,37 баллов.

Как передает Агентство Бизнес Новостей, город на Неве стал восьмым в топе. Уровень материального благополучия в городе оценили в 76,37 баллов. Отмечается, что Ленинградская область попала на 16 строчку и получила оценку в 48,71 балл благополучия.

Среди регионов-лидеров оказались Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Магаданская область и Москва. Последний строчки заняли Ингушетия, Тува и Карачаево-Черкесия.

Ранее сообщалось, что жители Петербурга сократили число расходов за последние семь месяцев. Почти половина петербуржцев признались, что стали более экономно расходовать деньги в последнее время из-за нестабильной экономической ситуации.