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Петербург стал восьмым в топе регионов по материальному благополучию

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© Фото: Baltphoto

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Северная столица вошла в топ-10 регионов страны по уровню материального благополучия граждан. Уровень благосостояния Петербурга было оценено в 76,37 баллов.

Как передает Агентство Бизнес Новостей, город на Неве стал восьмым в топе. Уровень материального благополучия в городе оценили в 76,37 баллов. Отмечается, что Ленинградская область попала на 16 строчку и получила оценку в 48,71 балл благополучия.

Среди регионов-лидеров оказались Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Магаданская область и Москва. Последний строчки заняли Ингушетия, Тува и Карачаево-Черкесия.

Ранее сообщалось, что жители Петербурга сократили число расходов за последние семь месяцев. Почти половина петербуржцев признались, что стали более экономно расходовать деньги в последнее время из-за нестабильной экономической ситуации.

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