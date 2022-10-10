В Петербурге требуется более трех тысяч работников ЖКХ

В Петербурге остается открытым вопрос потребности в сотрудниках сферы ЖКХ. Одних только дворников требуется более двух тысяч.

Как рассказали в Комитете по труду и занятости населения Санкт‑Петербурга, с марта число зарегистрированных безработных в городе практически не поменялось. Число свободных рабочих мест, размещенных на платформе «Работа России», также остается стабильным. Самыми востребованными специалистами на начало октября стали работники в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Так, Петербургу требуется свыше 2,7 тысяч дворников и около тысячи трактористов. Зарплата, которую гарантируют по данным позициям, доходит до 50 и 80 тысяч рублей соответственно. Среди рабочих специальностей остается востребованными электрогазосварщики – более 2,5 тысяч рабочих мест и монтажники наружных трубопроводов – 1,2 тысячи. Также стоит упомянуть, что городу нужны мастера трубопроводных работ, слесари-сантехники, электромонтажники, изолировщики, арматурщики.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржцы стали более организованно оплачивать квитанции ЖКХ.