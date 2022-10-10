Почти 90% россиян платят за вывоз мусора

К концу августа текущего года собираемость платежей за вывоз отходов среди россиян составила 87%. Об этом рассказал руководитель департамента по взаимодействию с региональными операторами РЭО Анатолий Куценко в рамках Российского экологического форума.

Как пишет тв 360, Куценко также сообщил, что на сегодняшний день в стране функционируют 182 региональных оператора, оказывающие населению услугу по вывозу отходов. Они регулярно предоставляют сведения по собираемости платежей.

По словам Анатолия Куценко в 2021 году удалось добиться 91% собираемости платежей. В этом году показатель достиг 87% к концу лета. Регоператоры уже проводят работу в 253 зонах, еще в 24 они не выбраны, в 7 — определены, но пока не приступали. Валовая выручка региональных операторов составила 250 млрд рублей. Отмечается, что лишь 31 оператор осуществляет работу самостоятельно, тогда как 140 — обращаются к сторонним организациям.