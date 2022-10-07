В Смольном пообещали не отменять новогодние елки для детей

Правительство Петербурга решило отметить все предстоящие городские новогодние мероприятия, но по словам пресс-секретаря комитета по образованию Ларисы Кузьминой, отмена не коснется праздничных елок в садах и школах города.

В беседе с “МК в Питере” Кузьмина сказала, что родителям не стоит переживать, так как в образовательных учреждениях обязательно будут отмечать праздник. Речь идет только об отмене крупных общегородских мероприятиях, например, таких как концерт на Дворцовой площади.

“Детки без праздника не останутся”, – заверила Кузьмина.

Ранее мы также сообщали, что отмена крупных событий в городе, связанных с Новым годом, была принята в связи с проведением частичной мобилизации. Сэкономленные средства Петербург направит на закупку дополнительного снаряжения и оснащения добровольцев и мобилизованных.