В Петербурге решили отменить общегородские новогодние мероприятия

В Петербурге в этом году решили отменить ранее запланированные общегородские новогодние и рождественские мероприятия.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, решение по отмене мероприятий было принято во время совещания с членами городского правительства.

В частости, не состоятся концерты на Дворцовой площади и Невском проспекте, а также фестиваль огня «Рождественская звезда», традиционный салют и благотворительный прием в Таврическом дворце. Однако отмена не коснется новогодних программ для семей с детьми и традиционных «детских ёлок».

Сообщается, что все сэкономленные средства будут направлены на приобретение дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Смольный сообщил о том, что площадь в Невском районе будет названа в честь Мариуполя.