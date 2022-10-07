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Выездной шоппинг в Минск: петербуржцам рассказали, стоит ли ехать за покупками в Беларусь

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© Фото: pxhere

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В связи с санкциями и закрытием границ петербуржцы стали искать доступные варианты выездного шоппинга. Одним из таких вариантов стала столица Белоруссии. В отношении Республики ввели не так много санкционных ограничений, и многие ушедшие из России бренды продолжают там работать. Но выгодно ли ездить в Минск за покупками?

Как пишет “МК в Питере”, многие, кто раньше ездил в Минск, отмечали чистоту города, приветливых жителей и низкие, в сравнении с российскими, цены. Сейчас ничего не поменялось в целом, кроме последнего. Сегодня стоимость большинства продуктов мало чем отличается от петербургских. Дешевле только молочка. А вот посидеть в кафе или ресторане, оказывается гораздо выгоднее в Северной столице.

Также петербуржцы, посетившие недавно Минск отметили, что осуществить шоппинг, ради которого многие и рвутся в Беларусь, вряд ли выйдет. Дело в том, что тот же H&M, который продолжает работать у нас, планирует уходить из Республики Беларусь и сейчас распродает остатки товаров. А прочие подобные магазины, по типу Zara, находятся где-то на окраинах и их достаточно мало. Больших торговых центров, как в городе на Неве, в Минске нет. Поэтому если и ехать, то уж точно не ради шоппинга.

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