Губернатор Ленобласти Дрозденко встретил лидеров стран СНГ

В Петербурге 7 октября пройдут международные встречи президента России Владимира с главами иностранных государств. В Северную столицу прибыли президенты Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Армении.

Как передает ivbg.ru, губернатор Ленинградской области, по поручению президента РФ прибыл в аэропорт для встречи национальных лидеров. Также на встречах присутствовал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Напомним, что в день неформальной встречи лидеров стран СНГ совпал с 70-летнием Владимира Путина. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встреча не носит "праздничный оттенок". Хотя, в то же время, Песков предположил, что главы стран поздравят Владимира Владимировича, так как давно знакомы.