Эксперт рассказал, почему новые смартфоны Google не стали сенсацией

Недавно компания Google презентовала смартфоны Pixel 7 и Pixel 7 Pro. Однако их выход не стал сенсационным. Эксперт объяснил рассказал, в чем недостатки смартфонов.

В разговоре с тв360 владелец и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин объяснил, что телефоны Рixel относительно популярны в США. Их доля на рынке всего 2%. В других странах смартфон тоже не шибко востребован. К слову, в России его никогда официально не продовали.

Эксперт поясняет, что Pixel 7 и Pixel 7 Pro — это фактически небольшое обновление прошлогодней линейки. Они отличают от предыдущих моделей незначительными изменениями. Линейку Pixel покупают, как правило, фанаты Google. Однако с точки зрения качества, у данных смартфонов есть большое количество недочетов, как программных, так и аппаратных, рассказывает Эльдар Муртазин.