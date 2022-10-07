Площадь в Невском районе Петербурга назовут в честь Мариуполя

В Петербурге появится Мариупольская площадь на пересечении улиц Бабушкина, Шелгунова и проспекта Александровской Фермы.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, петербуржцы обращались к правительству города с просьбой назвать один из городских объектов в честь Мариуполя. Площадь в Невском районе была выбрана не случайно. Дело в том, что в 1941-1962 годах небольшой отрезок улицы Шелгунова, примыкающая к этой площади, называлась Мариупольской улицей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге горожане просят вернуть Советской улице ее историческое название. Споры о необходимости смены названия улицы на Рождественскую ведутся уже не первый год.