Путин проведет в Петербурге встречу с коллегами из СНГ в день своего 70-летия

В пятницу, 7 октября, в Санкт-Петербурге пройдет неформальная встреча лидеров стран СНГ. Встреча пройдет в Константиновском дворце в день рождения главы государства.

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, эта встреча станет важным этапом подготовки к саммиту СНГ, намеченному на следующую неделю в Астане. Предположительно, на саммите будут обсуждаться экономические вопросы, в частности речь пойдет о взаимодействии стран в условиях санкций. Несмотря на то, что основная часть санкционного давления приходится на Россию и Белоруссию, от них также страдают другие страны Содружества, как пишет ТАСС.

Касательно 70-летия Владимира Путина в день неформального собрания, Песков сказал, что уверен в том, что лидеры стран СНГ воспользуются встречей Петербурге, чтобы поздравить российского президента с юбилеем. Но, как отметил пресс-секретарь, формально протокол саммита не подразумевает "праздничного оттенка". По прогнозу Пескова, рабочий день у Путина будет напряженный.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Владимир Путин заявил, что в России вырос престиж среднего профессионального образования.