Циклон Zydrune сохранит в Петербурге ветренную погоду

Погоду в Петербурге продолжит формировать циклон Zydrune, который накроет Ленинградскую область тыловой частью. Ожидается много облаков в небе, но с небольшими прояснениями. Также сохранится порывистый ветер и пройдут кратковременные дожди.

Как рассказали ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале, 7 октября, в пятницу, в Северной столице сохранится ветренная погода. Ветер будет западным от пяти до десяти метров в секунду, с порывами до 12-17 метров. Температура при этом в городе составит от +12 до +14, а в Ленобласти от +10 до +15 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 760 миллиметров ртутного столба.

В субботу, по словам синоптика, погода мало изменится, однако ветер стихнет.

Ранее Санкт-Петербур.ру сообщал, что в Северную столицу пришел теплый сектор североатлантического циклона “Zydrune”, который обеспечил повышение температуры и порывистый ветер.