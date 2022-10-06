Синоптик Колесов рассказал, когда петербуржцам ждать первый снег

В этом году октябрь в Петербурге выдастся достаточно теплым. Поэтому холод и первый снег в середине осени не стоит ожидать.

В разговоре с “МК в Питере” главный синоптик города Александр Колесов рассказал, что на ближайшие полмесяца петербуржцев будет радовать преимущественно теплая погода. А первые зимние холода нагрянут не раньше, чем к началу ноября.

Специалист отмечает, что кратковременный снег может появится в Северной столице только в начале последнего осеннего месяца. А в конце октября, по словам Колесова, стоит ждать понижения температуры воздуха на пять градусов.

Ранее мы сообщали, что сегодня, 6 октября, в Петербурге ожидается сильный порывистый ветер. Несмотря на потепление, погоду в этот день назвать комфортной нельзя.