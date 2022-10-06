В Ленобласти более 100 общественных пространств будет благоустроено в 2023 году

В Ленинградской области в следующем, 2023 году благоустроят более 100 проектов в рамках программы “Комфортная городская среда”.

Как сообщает Онлайн47, об этом сегодня, 5 октября, рассказал глава Ленобласти Александр Дрозденко во время рабочей поездки в Тосненский район. Он отметил, что благодаря программе, каждый город в регионе становится лучше и комфортнее. Поэтому было принято решение увеличить финансирование программы.

Также Александр Дрозденко отметил, что в следующем году будет реализовано более 100 проектов по “Комфортной среде”.

В самом Тосно губернатор Ленобласти осмотрел благоустроенное пешеходное пространство. В Тосно по федеральному проекту “Формирование комфортной среды” обустроили велодорожку с велопарковками и газоны, высадили деревья и кустарники, установили скамейки и качели, замостили тропинки тротуарной плиткой.