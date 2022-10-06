Самозанятым россиянам рассказали, как получить социальное страхование

Обязательного страхования для самозанятых не предусмотрено. Однако есть возможность сделать его добровольно, если не хочется потерять средства во время болезни, или, например, во время ухода за ребенком. Добровольное страхование не будет отличаться от страхования официально трудоустроенных.

Как пишет “МК в Калининграде”, в случае добровольного оформления страхования, ежемесячные выплаты обеспечат оплачиваемый больничный. Они будут рассчитываться исходя из опыта. Таким образом, в год работники получат: 22,7 тысяч рублей при стаже более восьми лет; 18,1 тысяч рублей при стаже от пяти до восьми лет; 13,6 тысяч рублей при стаже до пяти лет.

При этом в стаж может войти предыдущий опыт работы. Предположительно страховой взнос в 2023 году составит 1247 рублей в месяц или около 15 тысяч рублей в год.

Потом страховой взнос будет уменьшаться. Спустя 18 месяцев непрерывной уплаты снизится на 10%, а после 24 месяцев на 30%.