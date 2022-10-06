К 2030 году человечество не сможет победить крайнюю бедность

Согласно прогнозам Всемирного банка, что к 2030 году почти 7% население всей планеты будут жить в нищете.

Как передает Агентство Бизнес Новостей, полностью победить нищету к 2030 вряд ли будет возможным. Все это связано с рядом тяжелых для населения планеты глобальными событиями. Речь идет также про пандемию коронавируса и военный конфликт на Украине, а также про рост цен на продукты питания.

Согласно отчету Всемирного банка, 70 миллионов жителей Земли оказались за чертой бедности в 2020 году. Этот показатель является самым большим за 30 лет с начала мониторинга. А концу текущего года, по подсчету организации, в условиях крайней бедности могут отказаться 685 миллионов человек.