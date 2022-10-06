Заявление Дурова о мессенджере WhatsApp назвали конкурентной борьбой

Основатель мессенджера Telegram и соцсети “Вконтакте” Павел Дуров сделал заявление об опасности использования мессенджера WhatsApp. Специалист по кибербезопасности, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов назвал это конкретной борьбой.

В разговоре с тв360 Ульянов сказал, что к таким заявлением стоит относится с долей скепсиса, так как у любого сервиса так или иначе есть слабые места и уязвимости для хакеров.

Он также отметил, что в работе программ всегда имеет место человеческий фактор. По словам эксперта, что скомпрометированы сотрудниками могут оказаться даже относительно безобидные программы.

Ульянов также напомнил, что у любого приложения есть настройки, позволяющие повысить уровень безопасности. Также, эксперт напомнил о том, что не стоит переходить по подозрительным ссылкам, которые были отправлены неизвестным адресатом.