В Петербурге циклон обеспечит потепление и усиленный ветер

В Санкт-Петербурге погода станет теплее на несколько градусов от климатической нормы. Это произойдет за счет теплого сектора североатлантического циклона “Zydrune”, выходящего своим центром с запада на север Скандинавии.

Как рассказал ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус, в четверг, 6 октября, циклон сформирует в Северной столице облачную, с неустойчивыми прояснениями погоду. Местами пройдут дожди и ожидается усиленный ветер.

В городе температура воздуха составит от +13 до +15 градусов, по Ленобласти от +11 до +16. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду, с порывами до 11-16 метров. Атмосферное давление будет падать и составит 752 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Также синоптик предупредил петербуржцев о сильном ветре на побережье Финского залива. Там порывы могут достигать от 17 до 22 метров в секунду, что создаст благоприятный условия для формирования нагонного наводнения.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге сохроняется дождливая погода.