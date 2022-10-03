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Пропавший в Черном море певец Легостаев был найден живым

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© Фото: кадр из клипа на песню “Не Обижай”

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Накануне в Черном море пропал петербургский певец Константин Легостаев. К счастью, артиста сумели найти сегодня живым. Однако все подробности инцидента пока до конца не известны.

Как пишет “МК в Питере”, Константин Легостаев, участник “Фабрики звезд” и фронтмен поп-рок группы “Dельта”, вечером 2 октября внезапно исчез в Сочи после того, как отправился купаться.

После того, как певец не вышел на берег, коллеги, приехавшие с ним на море, обратились в экстренные службы. Проверкой инцидента занялась полиция и Следком.

К счастью, найти мужчину удалось живым утром 3 октября. Он был замечен на Первомайской улице в Сочи. Увидевшие пропавшего артиста местные жители, сообщили о его местонахождении в полицию.

Точных подробностей об обстоятельствах случившегося нет. Есть информация, что у певца обнаружен коронавирус. Также предполагается, что он попал в зону отбойного течения, и его унесло в море.

Константин Легостаев известен по участию в “Фабрике звезд”. Также он является фронтменом поп-рок группы “Dельта”. Константин также выпускает сольные песни, например: “Не Обижай”, “Отдай небу все” и другие. По мимо написания собственных песен Легостаев был автором композиций ряда эстрадных артистов.

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