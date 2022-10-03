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Петербуржцы смогут воспользоваться единым информационно-расчетным центром в сфере ЖКХ

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© Фото: Baltphoto

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В Петербурге был заключен договор, согласно которому АО “ВЦКП «Жилищное хозяйство” присоединится к АО “ЕИРЦ Петроэлектросбыт”.

Как пишет Neva.Today, слияние двух организаций обеспечит комфортную среду для потребителей. После реорганизации АО “ЕИРЦ Петроэлектросбыт” становится правопреемником АО “ВЦКП “Жилищное хозяйство”. Название организаций после обновления сменится на ОА “Единый информационно-расчетный центр Санкт-Петербурга”.

Сообщается, что будет обеспеченна прозрачность всех расчетов между гражданами и ресурсоснабжающими компаниями. Также с помощью современных абонентских пунктов в любом районе Петербурга можно будет получить очную консультацию по всем начислениям и услугам в “режиме одного экрана”.

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