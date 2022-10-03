Фонд капремонта отреагировал на жалобы петербуржцев, недовольных перекопанным двором

В Петербурге Фонд капитального ремонта обратил внимание на жалобы жителей Малой Посадской, которые были крайне недовольны тем, что подрядчик перекопал подходы к дому.

В воскресенье, 2 октября, в Петроградском районе во дворе дома 7/4 на Малой Посадской рабочие перекопали подходы к парадной, при этом никак не огородив ямы. Местные жители были крайне обеспокоены и возмущены таким положением дел.

В тот же день проблему взял на контроль Фонд капитального ремонта. На своей странице в соцсети “Вконтакте” Фонд проинформировал о том, что в этом дворе подрядчик проводит работы по ремонту систем холодного водоснабжения. Также в сообщении было сказано, что у дома были поставлены щиты, закрывающие участки ремонта и металлические ограждение.

Кроме того, подрядчик получил штраф. Он должен полностью завершить работы на участке до конца недели. В Фонде капитального ремонта выразили благодарность петербуржцам за обратную связь.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что подрядчики Фонда капитального ремонта завершили сложные работы по ремонту крыши исторического дома на Васильевском острове на 60%.