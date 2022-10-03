Петербургский метрополитен удостоился победы в конкурсе “КонТЭКст” за креатив

Петербургский метрополитен стал победителем в престижном московском конкурсе в области связей с общественностью “КонТЭКст”. Приз подземка получила за креативные видеоролики.

Как сообщили в группе петербургского метро в соцсети “Вконтакте”, в конкурсе принимали участие компании, реализующие коммуникационные проекты, транспортные и промышленные предприятия, строительные и логистические фирмы.

Оргкомитет конкурса, состоящий из ведущих экспертов коммуникационной отрасли, признал совместный проект метрополитена и компании “Трансмашхолдинг” лучшим в номинации “Digital-проект”. Речь идет о аккаунте в сервисе коротких видеороликов “TikTok”, на котором выходили познавательные видео о работе метро, правилах поведения и о истории станций.

Председатель жюри, президент Российского представительства Международной рекламной ассоциации (IAA), член Высшего экспертного Совета Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), академик Академии общественных связей Борис Еремин отметил, что награду подземка получила за креативный подход в освещении работы метро.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в петербургском метро стоимость жетона в 2023 году может составить 70 рублей.