В Петербурге горожане встали в очереди у обменников

В Петербурге вторую неделю подряд горожане выстраиваются в очереди за обменом валюты. Отмечается, что в пунктах обмена с наличностью у кассиров проблем не наблюдалось.

Так, например, в минувшие воскресенье можно было заметить длинную очередь из более 20 человек у обменника на Лиговском проспекте. Об этом пишет АБН. Неделю до этого в городе была похожая ситуация. Повышенный ажиотаж можно было наблюдать у обменника на Большой Пушкарской улице, а также у пунктов в центре города.

Предполагается, что такой массовый всплеск желания разменять валюту возник из-за того, что курс евро на торгах Мосбиржи упал ниже 52 рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский посоветовал посоветовал гражданам России вкладывать деньги в золото, так как сейчас хорошие ценны на дорогой металл