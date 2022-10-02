Почти на 18% сократилось число ДТП в Петербурге

В сравнении с прошлым годом, в Петербурге количество ДТП снизилось на 17,7%. Одна из основных причин — отказ от маршруток.

Статистические данные по числу ДТП предоставили в управлении ГИБДД по городу и Ленобласти. Согласно им, за первое полугодие 2022 года в городе было зафиксировано 1941 дорожно-транспортных происшествий. Это на 17,7% ниже, чем за аналогичный период 2021 года — тогда было 2358 аварий.

В текущем году ДТП унесли жизни 54 человек, что на 42% меньше, чем за первые шесть месяцев прошлого года — 93 человека. Также стоит отметить, что понизилось число пострадавших на 17,4%.

Одной из причин снижения показателей по ДТП называют отказ от маршрутных такси, который стал возможен благодаря новой транспортной модели обслуживания. В рамках реформы город на Неве полностью избавился от маршруток. Многие горожане неоднократно отмечали, что их водители часто грубо нарушали ПДД. После замены маршруток на социальный транспорт, культура вождения в городе заметно улучшилась.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что до 2028 в Северной столице планируют создать сеть "наземного метро".