Лидер по долгожителям: в Петербурге проживают более 300 столетних горожан

В Смольном рассказали, сколько горожан, которым за 100, проживает в городе на Неве.

Как пишет “МК в Питере”, в Северной столице 1 октября отметили Международный день пожилого человека. В честь этого, в БКЗ “Октябрьский” прошел концерт, который посетили 3,5 тысячи человек.

На сегодняшний день в Петербурге проживают 1,2 миллиона людей старше 60 лет. Это более 22% от общего числа населения города. Северная столица продолжает оставаться в числе регионов-лидеров по продолжительности жизни населения. Так, среди долгожителей – 191 тысяча петербуржцев старше 80 лет и 345 человек, уже перешагнувших столетие.

Стоит напомнить, что к 2030 году в России планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а в Петербурге – до 79,11 лет.