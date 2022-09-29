Энтузиаст создал плату, воспроизводящею звуки старого жесткого диска

Современные SSD-накопители давно пришли на смену жестким дискам. Они отличаются бесшумной работой. Однако, для некоторый, исключительно субъективно, бесшумность накопителей является минусом. Но в Европе нашел энтузиаст, который смог решить эту проблему.

Как сообщает AllNW, Маттиас Вернер создал плату для современных компьютеров, которая способна воспроизводить звуки жесткого диска. Дело в том, что SSD-накопители не имеют механических частей, в отличии от жестких дисков. Изобретение Вернера получило название HDD Clicker.

Эта плана генерирует звуки, которые очень схожи с шумом, который издает жесткий диск. Они начинают воспроизводится в момент чтения или записи информации. По мимо ностальгии, изобретение может дать понять, которая слух работает ли работу SSD.

Автор платы дал полную инструкцию по ее созданию. В будущем ее можно будет заказать за 25 евро.