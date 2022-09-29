На границе России и Казахстана планирую открыть зеленый коридор

Зеленый коридор для грузовиков с товарами и продовольствием может появится на границе России и Казахстана.

Как пишет “МК в Новгороде”, о возможном открытии зеленого коридора на границе с России рассказал вице-премьер республики Казахстан Серик Жумангарин. По его словам, об этом он разговаривал с вице-премьером РФ.

“На той стороне границы стоят и казахстанские граждане, и машины с продовольствием. Сегодня погранслужбы будут друг с другом разговаривать. Постараются обеспечить зеленый коридор”, — сказал Серик Жумангарин.

Он также сказал, что зеленый коридор необходимо открыть в ближайшие дни в связи со скоплением транспорта и людей.

Ранее власти республики сообщили о том, что за последние дни в Казахстан приезжает большое количество людей из России. По информации МВД Казахстана, с 21 сентября в страну въехали почти сто тысяч россиян. Призедент Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что с российской стороной будут проводится переговоры для того, чтобы решить данную проблему в интересах республики.