Новая сеть «Мир кубиков» откроется в России вместо Lego

На месте сертифицированных магазинов Lego в России будет открыта мультибрендовая сеть «Мир кубиков» от групп компаний Inventive Retail Group.

Как передает Агентство Бизнес Новостей, о открытии новой сети на месте Lego сообщил президент группы Тихон Смыков. Первые точки под новым брендом начнут открываться с 29 сентября. В Москве будет открыто два магазина в торговых центрах «Атриум» и «Авиапарк», а также одна точка заработает в Петербурге в торговом комплексе «Галерея».

Всего планируется открыть 60 точек в более чем 20 городах России до конца октября текущего года. В магазинах «Мир кубиков» по мимо продукции Lego будут представлены конструкторы других производителей.