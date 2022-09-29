На Васильевском ремонт сложной крыши исторического дома завершили на 60%

Подрядчики Фонда капитального ремонта больше чем на половину завершили ремонт сложной крыши исторического дома на 9-й линии Васильевского острова. Перед мастерами стоит непростая задача — заменить покрытие разных плоскостей.

В Петербурге продолжается ремонт кровли объекта культурного наследия — доходного дома Петрова, который расположен по адресу 9 линия В.О., 22. Фонд капитального ремонта под руководством Дмитрия Шутова контролирует проведение работ в здании из-за технических сложностей и отставания от сроков.

Доходный дом был построен на 9-й линии Васильевского Острова в 1876 году, спроектировал его архитектор Сюзор для потомственного почетного гражданина Петрова. В 1810-1820-х годах дом принадлежал купцу и предпринимателю Мольтеру, который обустроил в здании свою платочную фабрику.

Поскольку Доходный дом является объектом культурного наследия, проводить ремонтные и реставрационные работы без разрешения КГИОП запрещено. Ремонт в здании начался 12 июля 2022 года.

Общая площадь кровли составляет более 1600 “квадратов”. На данный момент ремонт готов на 60%. Чтобы еще больше не отстать от сроков, подрядчику приходится работать без выходных.

На данный момент подрядчик по заказу Фонда капитального ремонта проводит в здании непростую работу — замену открытия разных плоскостей крыши и полное обновление стропильной системы. Ремонт проходит с определенными сложностями из-за внезапной дополнительной проблемы. Оказалось, что каменная кладка в основе крыши и парапета пришла в негодность от времени и многочисленных протечек. Ее придется полностью заменить.