В Петербурге экскурсоводы должны будут проходить аттестацию

Для экскурсоводов и гидов-переводчиков Петербурга ужесточат правила вводом обязательной аттестации.

Как сообщает AllNW, соответствующие поправки уже внесены в Федеральный закон №93. В Смольном рассказали, что гиды-переводчики и экскурсоводы смогут продолжать работать по старым правилам до 1 июля 2023 года. После этого, им придется проходить аттестацию в том случае, если они захотят продолжить карьеру.

Такую аттестацию гидам-переводчикам и экскурсоводам придется проходить в обязательном порядка каждый пять лет. А документы, которые необходимы для получения продления, необходимо будет подавать не позднее 30 дней до истечения его срока действия. Регистрация для получения аттестации доступна на портале Госуслуг.

Также ранее сообщалось, что экскурсоводы и гиды-переводчики Новгородской области должны будут проходить аналогичную аттестацию. Ее будут проводить работники регионального министерства инвестиционной политики.