Директор РусГлавСнаба рассказал о процедуре бронирования сотрудников от мобилизации

В Петербурге появились вакансии, обещающие бронь от частичной мобилизации. Так, появилась вакансия руководителя проектов внедрения МИС от компании, уверяющей, что она является аккредитованной IT-компанией, а также появилась вакансия специалиста по внедрению информационных систем.

“МК в Питере” пообщался с генеральным директором РусГлавСнаб Иосифом Сочинава, который объяснил работодателям процедуру бронирования от мобилизации. По его словам, в организации есть те, кто отправляется на фронт и те, кто остается на рабочем месте. Иосиф также отметил, что у компании есть и оборонные заказы, которые необходимо выполнять. Если все уйдут, то их некому будет обрабатывать.

“Отправим сотрудников по желанию, кто умеет воевать, есть ребята, которые преданы России, сами изъявили желание, я не могу их удержать”, — поясняет директор РусГлавСнаба.