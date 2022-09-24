В Красногвардейском районе Петербурга появилась новая кинологическая площадка

В Красногвардейском районе открыли современную кинологическую площадку, о которой просили местные жители.

Как передает телеканал “Санкт-Петербург”, вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий рассказал, что в прошлом году во время личного приема петербуржцев он распорядился создать новое общественное пространство для людей и их четвероногих друзей.

Теперь жители района имеют возможность выгуливать и дрессировать питомцев на новой площадке. Здесь есть различные снаряды для дрессировки и дог-боксы с пакетами. Зона ограждена забором, для безопасности горожан.

Было отмечено, что до конца текущего года будет построено еще четыре аналогичных площадки для выгула собак.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что за два года в Колпинском районе Петербурга будет благоустроено более десятка общественных зон. В том числе, в 2023 году, там откроют новые площадки для выгула и дрессировки собак.