За два года в Колпино благоустроят 14 общественных пространств

Согласно перспективной карте, составленной Администрацией Колпинского района, в ближайшие два года в районе будут созданы современные общественные пространства.

Как передает телеканал “Санкт-Петербург”, в Колпино планируют открыть 14 общественных пространств. Сейчас уже начались работы по благоустройству территории бывшего ТК «Нева». Здесь будет проведено зонирование, установлены скамейки и фонтан. Также будет благоустроено пространство на Южной улице возле Березовой рощи и в парке УИФК в поселке Понтонный. На Южной улице работы намечены на 2024 год, а в парке УИФК отремонтируют детские площадки уже в следующем году.

В этом году начали благоустраивать сквер на Октябрьской улице от дома 83 до Комсомольского канала. В 2023 году здесь появится площадка для выгула и дрессировки собак.

Также на будущий год проведут работы парковой зоны у Ижорского пруда на пересечении Раумской улицы и улицы Вавилова.