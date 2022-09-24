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За два года в Колпино благоустроят 14 общественных пространств

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© Фото: Baltpoto/ Дарья Иванова

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Согласно перспективной карте, составленной Администрацией Колпинского района, в ближайшие два года в районе будут созданы современные общественные пространства.

Как передает телеканал “Санкт-Петербург”, в Колпино планируют открыть 14 общественных пространств. Сейчас уже начались работы по благоустройству территории бывшего ТК «Нева». Здесь будет проведено зонирование, установлены скамейки и фонтан. Также будет благоустроено пространство на Южной улице возле Березовой рощи и в парке УИФК в поселке Понтонный. На Южной улице работы намечены на 2024 год, а в парке УИФК отремонтируют детские площадки уже в следующем году.

В этом году начали благоустраивать сквер на Октябрьской улице от дома 83 до Комсомольского канала. В 2023 году здесь появится площадка для выгула и дрессировки собак.

Также на будущий год проведут работы парковой зоны у Ижорского пруда на пересечении Раумской улицы и улицы Вавилова.

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