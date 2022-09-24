В Петербурге уже действуют 80 мер по поддержке бизнеса

Оперативный штаб по реализации мер для обеспечение экономической и социальной стабильности в Петербурге, начиная с марта, уже рассмотрел порядка 900 предложений, из которых утверждено 107 мер поддержки.

Как сообщает телеканал “Санкт-Петербург”, из это числа, на данный момент, уже 80 мер реализовали, а 27 находятся в работе. Эти цифры били озвучены на пятом заседании Оперативного штаба. Отмечается, что многие из принятых мер показали свою эффективность и, в частности, позволили сохранить рост в промышленности. Отмечается, что индекс промышленного производства за полугодие поднялся более чем на 5%.

Сейчас целевые займы по льготной ставке от 1% до 5% годовых предоставляются Фондом развития промышленности, а также докапитализирован Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса на 1 миллиард рублей.

Могут быть продлены налоговые преференции для бизнеса и горожан. Также могут сохранить ставку налога на имущество организаций на уровне 2022 года на следующие два года.

Среди новых мер – отсрочка по арендным платежам за третий квартал 2022 года для арендаторов городского имущества.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Правительство Петербурга решило оставить трарифы на аренду городской недвижимости для бизнеса на уровне 2021 года.