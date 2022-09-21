  • 22 Сентябрь 2022
USD 22.09.2022 60.8685 +0.8527
USD ММВБ  
EUR 22.09.2022 60.2110 +0.1603
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Россиянкам рассказали, как сохранить рабочее место после декрета

Автор:


© Фото: pxhere

Темы дня

Россиянкам рассказали, что нужно знать на тот случай, если не позволяют вернутся на прежнее рабочие место после декрета.

Как пишет Mash city, каждая женщина в России имеет право вернуться на прежнее место работы после окончание декретного отпуска. Если этого не позволяют сделать, то это считается нарушением Трудового кодекса РФ.

В соответствии с ним женщина имеет право на декрет, которым она вольна пользоваться в полном объеме или частично. Рабочее место при этом за ней сохраняется. Исключением может послужить ликвидации компании.

Сотрудница имеет право вернутся на прежнее место на тех же условиях, что были до отпуска. Также сохраняется и заплата.

Согласно статье 93 ТК РФ женщина имеет право выхода на неполный рабочий день в том случае, если она воспитывает ребенка до 14 лет или детей с ограниченными возможностями. В этом случае предусмотрено пособие.

Вернутся на работу после декретного отпуска нужно на следующий день после того, как ребенку исполнится три года. Безосновательный отказ принять на работу после декрета, грозит компании штрафу и даже уголовной отвественностью.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →
    Компания https://domofonn.ru 8 Страж.

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проводит инспекцию состояния энергетических объектов Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram