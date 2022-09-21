Россиянкам рассказали, как сохранить рабочее место после декрета

Россиянкам рассказали, что нужно знать на тот случай, если не позволяют вернутся на прежнее рабочие место после декрета.

Как пишет Mash city, каждая женщина в России имеет право вернуться на прежнее место работы после окончание декретного отпуска. Если этого не позволяют сделать, то это считается нарушением Трудового кодекса РФ.

В соответствии с ним женщина имеет право на декрет, которым она вольна пользоваться в полном объеме или частично. Рабочее место при этом за ней сохраняется. Исключением может послужить ликвидации компании.

Сотрудница имеет право вернутся на прежнее место на тех же условиях, что были до отпуска. Также сохраняется и заплата.

Согласно статье 93 ТК РФ женщина имеет право выхода на неполный рабочий день в том случае, если она воспитывает ребенка до 14 лет или детей с ограниченными возможностями. В этом случае предусмотрено пособие.

Вернутся на работу после декретного отпуска нужно на следующий день после того, как ребенку исполнится три года. Безосновательный отказ принять на работу после декрета, грозит компании штрафу и даже уголовной отвественностью.