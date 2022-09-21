В Петербурге усилили маршруты к Арцеуловской аллее

В усиленном режиме работают маршруты автобусов и троллейбусов на Арцеуловской аллее. В среднем за день там перевозят перевозится 51,5 тысяч человек.

Как сообщили в Комтрансе, в Приморском районе на автобусных маршрутах № 127/127М, ведущих к Арцеуловской аллее, добавили еще шесть автобусов: два в будние дни и четыре в выходные. Также добавлены два дополнительных троллейбуса маршрута №23.

В утренний час пик, в период времени с 7:30 до 8:30 в будние дни на остановку приезжает 44 автобуса и троллейбуса. За этот час они успевают забрать почти шесть тысяч человек.

Ранее Санкт-Петрбург.ру сообщал, что на остановке на Арцеуловской аллее с наступлением осени сильно вырос пассажиропоток. Огромное количество людей, которые едут по утрам на учебу и работу, объяснили сдачей новых очередей. На остановку было направлено более 30 автобусов, дабы справится с нагруженностью.