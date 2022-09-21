В бюджете Ленобласти на поддержку дорог, семей и дольщиков выделят почти 26 млрд в 2023 году

В Ленинградской области на 2023 год 3,9 миллиарда предусматривается для решения проблем дольщиков, а также на выплаты семьям.

Как сообщил ivbg.ru, 2 миллиарда рублей будет выделено на ежемесячные выплаты семьям. Еще 20 миллиардов рублей будет направлено дорожному фонду, а 4 миллиарда рублей – на реализацию национальных проектов.

По словам председателя комитета финансов Романа Маркова, Бюджетная система в регионе чувствует себя уверенно. Сейчас доступны механизмы для тонкой настройки финансовой системы и обеспечения социальных выплат, а также поддержки для инвестиционного цикла.

Напомним, что за первый полгода текущего года в областной бюджет поступило 99,3 миллиарда рублей. Расходы при этом составили 89,2 миллиарда.