В Ленобласти решили освободить пенсионеров от транспортного налога на одно авто

Депутаты Ленинградской области единогласно подержали законопроект, снимающий с пенсионеров транспортный налог за один автомобиль.

Как передает Онлайн47, на очередном заседании депутаты Ленобласти поддержали законопроект, предполагающий корректировку статьи 3 областного закона «О транспортном налоге».

Так, теперь полностью освободятся уплаты транспортного налога пенсионеры, которые владеют одним легковым авто с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил и мотоциклом с мощностью двигателя до 40 лошадиных сил. А также от налога освободят пенсионеров-владельцев легковой машины с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил, мотоцикла или водного транспортного средства с мощностью двигателя до 30 лошадиных сил.

Также предполагается освободить от уплаты налога полных кавалеров ордена Славы и ордена Трудовой Славы, а также инвалидов, имеющих ограничения к трудовой деятельности I-II группы и супругов военнослужащих, погибших при исполнении.