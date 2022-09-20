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В России детям хотят запретить продажу безникотиновых смесей для электронных сигарет

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© Фото: pxhere

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В России предложили ввести запрет на продажу безникотиновых смесей для вейпов лицам, не достигшим совершеннолетия.

Как пишет Neva.Today, данная инициатива уже была направлена министру здравоохранения станы Михаилу Мурашко. Многие производители позиционируют электронные сигареты, как нечто “относительно безопасное”. Но так ли это на самом деле? По мнению основательницы Национального родительского комитета Ирины Волынец, употребление так называемых вейпов, может абсолютно непредсказуемо сказаться на здоровье человека.

Особенно это касается несовершеннолетних детей, чей организм находится в развитии. Поэтому в данном случае тем более нельзя утверждать о безвредности электронных сигарет. Ирина Волынец запретить продажу безникотиновых смесей тем, кто еще не достиг совершеннолетия.

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