Дополнительные доходы бюджета направят на здравоохранение, образование и инфраструктурные проекты Петербурга

Благодаря росту доходов бюджета Петербург направит дополнительные средства на здравоохранение, образование, инфраструктурные проекты и социальную поддержку горожан.

Как сообщили в Смольном, доходы города увеличиваются на 183,9 миллиард рублей в сравнении с утвержденным бюджетом. Это на 21% больше, чем было запланировано. Совокупный объем по основным налогам увеличился в полтора раза. А годовой план на данный момент уже исполнен на 90%.

Общий объем доходов в 2022 году составит один трлиллион 74 миллиарда 700 миллионов рублей. Расходы вырастут до одного триллиона 45 миллиардов 200 миллионов рублей.

Дополнительные средства направят на здравоохранение (+11,2 млрд рублей), на социальную политику и предоставление дополнительных мер социальной поддержки (+3,1 млрд рублей), на образование (+1,3 млрд рублей) и на приобретение социальных объектов (+1,5 млрд рублей).

Также будут выделены деньги на выплаты гражданам на приобретение или строительство жилья, а также на субсидии транспортным предприятиям.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что депутат Государственной Думы Оксана Дмитриева считает, что к концу года доход города достигнет отметки в один триллион рублей.