Профессор Петр Чумаков назвал кандидатов на пост президента РАН неподходящими

Во вторник, 20 сентября, Российская академия наук (РАН) объявит имя своего нового президента. На данную должность претендуют академики Геннадий Красников и Дмитрий Маркович. лавный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков высказался по поводу обоих кандидатов.

В беседе с 360тв Чумаков сказал, что оба они не подходят на должность президента РАН. По словам профессора Академия настолько выродилась, что не смогла выбрать из своих рядов кого-то более или менее достойного. Он не отрицает, что, возможно, академик Геннадий Красников и директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович заслуженные люди, однако они не являются такими фигурами, которые заслуживают занимать место главы РАН.

Профессор Чумаков напомнил, что раньше в РАН были крупные ученые, которые имели серьезные достижения. Но сейчас, в силу возраста, они отошли от дел.