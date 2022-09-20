Напитки компании PepsiCo больше не производят в России

Компани по производству газированных напитков PepsiCo официально объявила о прекращении производства своей продукции на территории России.

Как пишет “МК в Новгороде”, в России больше не будут производиться напитки PepsiCo, а именно: Pepsi, 7UP, Mountain Dew и Mirinda. В первую очередь это связанно с тем, что на российских производствах закончились все концентраты для изготовления напитков.

О приостановке продаж и рекламной деятельности в России в компании PepsiСо заявили еще в марте этого года. По словам представителя американской компании, данное решение согласуется с нынешним заявлением.

Также отмечается, что несмотря на уход компании, на прилавках магазинов все еще можно встретить произведенные ею напитки.