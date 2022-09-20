За пять лет в Петербурге планируют создать сеть "наземного метро"

В Петербурге за пять лет планируется крупное расширение сети электротранспорта. Так, до 2028 года город получит почти 600 троллейбусов и почти такое же количество трамваев.

Как пишет Neva.Today, 20 сентября, проходит просветительский молодежный марафон “Электротранспорт Санкт-Петербурга: будущее уже наступило” в Экспозиционно-выставочном комплексе городского электрического транспорта.

На мероприятии напомнили, что в 2021 году была утверждена программа развития электротранспорта, согласно которой до 2028 года будет активно меняться весь подвижный состав. Изменения также затронут и инфраструктуру. По словам замглавы комитета по транспорту Петербурга Рената Ягудина, на ближайшие время по контрактам в город поступит около 200 трамваев и 300 троллейбусов.

К 2028 году всего планируют поставить еще 596 трамваев и 587 троллейбусов, 207 из которых – с увеличенным автономным ходом. За пять лет в Северной столице будет внедрено 15 магистральных маршрутов и создана сеть наземного метро, а также модернизировано пять трамвайных, четыре троллейбусных и один совмещенный парк.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржцам рассказали о самых значемых изменениях, которые пренесла транспортная реформа.