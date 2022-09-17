В Петербурге блогер похвастался поездкой в метро с большой змеей

В петербургском метро огромная змея по имени Лиза стала предметом удивления и беспокойств для пассажиров. Дело в том, что ее владелец, блогер Алексей Комиссаров, решил позволить змейке повисеть на поручне.

Как пишет “МК в Питере”, видео о том, как змея проехалась в вагоне метро, блогер выложил на своей странице в социальной сети в “Вконтакте”. На кадрах видно, как огромная змея обвилась на верхнем поручне над головами людей. Судя по всему, животное чувствовало себя вполне комфортно, несмотря на шум. К слову, пассажиры в основном тоже реагировали на экзотическую попутчицу спокойно.

Владелец Лизы рассказал, что это уже вторая поездка бесплатная поездка для нее в метро. Однако некоторые пользователи указали на то, что так перевозить животное не безопасно как для пассажиров, так и для нее.