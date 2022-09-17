Актриса Екатерина Зинченко рассказала о воспоминаниях о умершем Игоре Масленникове

Советского и российского режиссера Игоря Масленикова не стало на 91-м году жизни. За свою долгую кинокарьеру режиссер снял более трехсот картин. Одной из самых известных его работ стала серия фильмов про Шерлока Холмса. Актриса Екатерина Зинченко, сыгравшая одну из ролей в сериале, рассказала о своих воспоминаниях о Масленикове.

Как пишет тв360, Екатерина Зинченко сыграла роль жены доктора Ватсона — мисс Морстэн. Она сказала, что Игорь Маслеников был замечательным человеком и потрясающим режиссером. Фильм про Шерлока Холмса стал для актрисы первым, после оконачания учебы в ГИТИСе. Екатерина отмечает, что работать с режиссером было легко.

“я называла его Игорь „котик“. У него были такие усы — как у Чеширского кота”, — рассказала Зинченко.

Игорь Маслеников также известен зрителю, как постановщик и автор культовой трилогии “Зимняя вишня”. Также он снял фильмы: “Письма к Эльзе”, “Что сказал покойник”, “Пиковая дама”.