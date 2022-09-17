Автоэксперт рассказал, когда стоит менять шины на зимние

Похолодание заставляют задуматься автомобилистов о переходе с летней резины на зимнюю. Автоэксперты рассказали о том, когда это лучше делать, как выбирать резину и на сколько подорожают шины в этом году.

Как пишет тв360, по словам автоэксперта Ивана Стайлова задуматься о смене шин стоит уже в первой декаде или середине октября. Эксперт посоветовал выбирать резину в зависимости от стиля вождения.

Также Стайлов объяснил, что существует два типа зимней резины — шипованные и фрикционные без шипов, или "липучки". Последний тип делится на европейский и скандинавский вариант. Европейский больше подойдет для мягкой зимы. Автоэксперт советует россиянам “обуваться” в скандинавскую резину без шипов.

Также главный редактор автомобильного издания Quto Максим Ракитин отметил, что скорее всего в этом году зимняя резина подорожает на 5-7%. Увеличение цены происходит каждый год независимо от экономической ситуации. Рактин предположил, что на рынке может возникнуть дефицит некоторых видов шин, что также повлияет на цены.